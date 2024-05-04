Пасхальное Богослужение в Главном храме ВС РФ и Главном храме ВМФ России: прямая трансляция

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию Пасхального Богослужения в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, а также в главном храме Военно-морского флота России - Морском Никольском соборе в Кронштадте в ночь с 4 на 5 мая.

Торжественное Богослужение объединит в молитве во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил, а также прихожан.

Прямую трансляцию торжественного Богослужения вы также можете посмотреть на наших страницах в социальных сетях- ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram-канале и на сайте Главного храма Вооруженных Сил России.