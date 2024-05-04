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Пасхальное Богослужение в Главном храме ВС РФ и Главном храме ВМФ России: прямая трансляция

Главный праздник для всех православных христиан — Светлое Христово Воскресение в этом году отмечается 5 мая.
2024-05-04 23:20:00
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию Пасхального Богослужения в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, а также в главном храме Военно-морского флота России - Морском Никольском соборе в Кронштадте в ночь с 4 на 5 мая. 

Торжественное Богослужение объединит в молитве во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил, а также прихожан.

Прямую трансляцию торжественного Богослужения вы также можете посмотреть на наших страницах в социальных сетях- ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram-канале и на сайте Главного храма Вооруженных Сил России.

 

#праздник #Пасха #Главный храм ВС РФ #Прямая трансляция #богослужение
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