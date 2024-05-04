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Частицу Благодатного огня привезли из Иерусалима в Россию

Благодатный огонь прибыл на Кубань.
Владимир Рубанов 2024-05-04 21:49:53
© Фото: kondratyevvi, Telegram

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Россию, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что святыня прибыла на Кубань.

Кондратьев добавил, что лампадки со священным огнем отправят во все храмы и церкви края, где будут проводить пасхальные богослужения.

Ранее сообщалось, что спецборт с частицей Благодатного огня вылетел в Москву. Он приземлится во «Внуково», а потом огонь доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничная служба.

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. На церемонию собрались несколько тысяч паломников из разных стран мира.

#Краснодарский край #Пасха #Израиль #Кубань #Иерусалим #благодатный огонь #схождение
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