Самолет с частицей Благодатного огня вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем отправился из Израиля в Москву. Частицу святыни на борт занес председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. На кадрах видно, как Якунин, держа в руках лампадку, идет по взлетно-посадочной полосе аэропорта Бен-Гурион, поднимается по лестнице и заходит в самолет.

Спецборт приземлится во «Внуково», после чего его доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничная служба.

В Великую субботу накануне Пасхи в Иерусалиме служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня святыню раздал Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».