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Самолет с частицей Благодатного огня вылетел в Москву

Спецборт приземлится во «Внуково», после чего огонь доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничная служба.
Ирина Егорова 2024-05-04 17:57:28
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет с Благодатным огнем отправился из Израиля в Москву. Частицу святыни на борт занес председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. На кадрах видно, как Якунин, держа в руках лампадку, идет по взлетно-посадочной полосе аэропорта Бен-Гурион, поднимается по лестнице и заходит в самолет.

Спецборт приземлится во «Внуково», после чего его доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничная служба.

В Великую субботу накануне Пасхи в Иерусалиме служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня святыню раздал Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».

#Самолет #Пасха #религия #наш эксклюзив #святыня #благодатный огонь #великая суббота #Якунин
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