Express: немецкая армия унижена утечкой засекреченных совещаний

Немецкая армия подверглась унижению после того, как в интернет просочились секретные видеосовещания, пишет британская газета Express. Тысячи ссылок на совещания Бундесвера оставались открытыми в сети в течение нескольких месяцев, уточнило издание Focus.

По оценке издания, брешь в системе безопасности была огромной. Некоторые встречи были классифицированы как конфиденциальные.

Исследование Zeit показало, что в Бундесвере было несколько основных слабых мест. Одним из них было то, что личные онлайн-конференц-залы было очень легко найти.

Кроме того, они также обнаружили, что ссылки на эти встречи можно было легко угадать, потому что они были расположены не в случайном числовом порядке. Более того, сообщается, что ведущий, время и даже название встреч тоже могли видеть посторонние.

В некоторых онлайн-конференц-залах не было защиты паролем, и сотрудники Zeit утверждают, что смогли получить доступ к некоторым из них одним щелчком мыши.

Утечка произошла через месяц с небольшим после того, как выяснилось, что военнослужащие люфтваффе использовали стандартную незашифрованную платформу видеоконференцсвязи для обсуждения операций.

Тогда немецкие военные обсуждали возможные удары по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus. Пока эти ракеты на Украину не поставляли, потому что против этого выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц.