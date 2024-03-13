Шольц обозначил красную линию в поставках оружия Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не станет передавать Киеву вооружение дальнего радиуса действия, для использования которого необходимо присутствие немецких специалистов, передает Life.ru.

«Это черта, которую я, как канцлер ФРГ, не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию», - заявил глава государства.

Напомним, что Шольц неоднократно выступал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus. Кроме того, на фоне заявления Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину он сообщал, что Берлин не станет отправлять в эту страну солдат бундесвера.