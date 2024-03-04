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Берлин после перехвата переговоров своих военных отверг подготовку к войне

О секретных переговорах офицеров бундестага, на которых они обсуждали возможный удар по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus, стало известно в минувшую пятницу.
Ян Брацкий 2024-03-04 14:59:01
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press

Кабмин ФРГ отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких военных о гипотетическом ударе по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне. С заявлением об этом выступил представитель бундестага Вольфганг Бюхнер.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», - приводит ТАСС слова Бюхнера.

Скандал вокруг закулисных переговоров военных ФРГ разгорелся на минувшей неделе, когда запись их беседы опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. На записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту.

Объясняться за воинственную риторику своих военных сегодня пришлось послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. Он был вызван на Смоленскую площадь в МИД. С журналистами, которые ждали дипломата у дверей внешнеполитического ведомства, представитель ФРГ общаться отказался.

#в стране и мире #ракеты #МИД России #ФРГ #переговоры #Крымский мост #Taurus
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