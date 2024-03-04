Берлин после перехвата переговоров своих военных отверг подготовку к войне

Кабмин ФРГ отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких военных о гипотетическом ударе по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне. С заявлением об этом выступил представитель бундестага Вольфганг Бюхнер.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», - приводит ТАСС слова Бюхнера.

Скандал вокруг закулисных переговоров военных ФРГ разгорелся на минувшей неделе, когда запись их беседы опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. На записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту.

Объясняться за воинственную риторику своих военных сегодня пришлось послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. Он был вызван на Смоленскую площадь в МИД. С журналистами, которые ждали дипломата у дверей внешнеполитического ведомства, представитель ФРГ общаться отказался.