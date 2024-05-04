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Герой РФ Тринадцатый рассказал о 5-часовом бое с военными ВСУ

В ходе боестолкновения рядовой Сергей Тринадцатый принял командование на себя, его подразделение продолжало удерживать рубеж.
2024-05-04 10:55:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Рядовой Сергей Тринадцатый, награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда», рассказал подробности боестолкновения с украинскими боевиками, которое продолжалось пять с половиной часов.

По его словам, перед подразделением стояла задача по зачистке лесопосадки. Отряд выдвинулся к месту назначения около 4 часов утра.

«Там оказалось, что противник уже готовил диверсию на наше подразделение, у нас завязался бой, противник вызвал подкрепление, подкрепление к нему подошло довольно оперативно», - сказал боец ВС РФ.

Военнослужащий отметил слаженную работу минометных и артиллерийских расчетов, а также операторов БПЛА, которые «смело отогнали» неприятеля. Он добавил, что боевики были разделены на три группы, которые пытались обойти подразделение российских войск с флангов.

«Бой длился пять с половиной часов. В ходе боя я принял командование на себя, мы продолжали удерживать рубеж, на поле боя мы никого не оставили, всех своих мы забрали», - заключил рядовой.

Напомним, сегодня генерал армии Сергей Шойгу вручил проявившим мужество и героизм военнослужащим медали «Золотая Звезда». Глава МО РФ поздравил удостоенных звания Героя России бойцов, выразил им слова благодарности за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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