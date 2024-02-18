Повара полевой пекарни рассказали об «изюминке» в рецепте хлеба для бойцов на СВО

В тыловом районе зоны спецоперации этот аромат ни с чем не спутать. Небольшая пекарня выпускает три тонны хлеба в сутки, чтобы наши бойцы даже в сложной боевой обстановке питались как дома.

Предприятие не останавливает свою работу ни на минуту и работает в круглосуточном режиме. Специалисты ежедневно выпускают тысячу хлебобулочных изделий, чтобы обеспечить продуктами военнослужащих в зоне СВО.

Одна партия теста для пшеничного хлеба готовится 8 минут. Сначала в тестомесильной машине делается основа будущей буханки. Рецепт - самый традиционный, но военные повара добавляют и свою «изюминку».

«Мука высшего сорта, дрожжи, соль, вода. Все. Немного от себя доброты и тепла. Да, да, чтобы парням на передовой было вкуснее», - комментирует повар Владимир.

После того, как тесто поднимется, его раскладывают по формам и закладывают в печь. Полевой хлебокомбинат способен работать не только на электричестве, но и на дизельном топливе. А в крайнем случае разогревать печь можно даже дровами в чистом поле.

В каждой партии одну из буханок обязательно проверяют на пропеченность. Но и без этого по хрустящей корочке и запаху свежего хлеба заметно, что он получился отменным. После этого продукцию везут военнослужащим.

На полевой кухне в одном из подразделений Южно-Донецкого направления к свежему хлебу военный повар с позывным «Бек» готовит наваристый свекольник и макароны по-флотски. Три раза в день его кулинарные способности оценивают больше 100 военнослужащих. «Бек» уверен, что готовить нужно с душой и терпением, ведь это напрямую влияет на боевой дух военнослужащих.

День продовольственной и вещевой службы ВС РФ отмечается 18 февраля. Накормить, одеть и обуть, а также обеспечить всем необходимым бойца на передовой - важные задачи, потому что впоследствии это помогает ему одержать победу в бою.

Ранее были опубликованы кадры работы военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения группировки войск «Центр». За сутки их передвижной хлебозавод производит более двух тонн хлеба.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.