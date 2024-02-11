Более 2 тонн хлеба в сутки выпекает передвижной хлебозавод группировки «Центр»

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» ежедневно поставляют более 2 тонн свежего хлеба в подразделения ВС РФ, выполняющие задачи на Краснолиманском направлении. Кадры работы пекарей опубликовало Министерство обороны России.

Передвижной механизированный хлебозавод работает в режиме бесперебойного производства продукции. Производственные возможности комплекса полностью перекрывают потребности группировки, что позволяет ежедневно обеспечивать хлебом российских бойцов.

«Завод работает круглосуточно, без остановки. Выпекаем мы за сутки около 2 тонн хлеба, который привозится на линию соприкосновения боевым частям. Стараемся поддерживать качество, количество и бесперебойно доставлять. Не буду преувеличивать, но, по слухам, наш хлеб считается одним из лучших», - рассказал начальник подвижного хлебозавода с позывным «Лиса».

Каждый военнослужащий, участвующий в процессе изготовления продукции, прошел курсы интенсивной подготовки в военном училище МТО. За каждую закладку в духовые шкафы готовится 110 буханок хлеба. За сутки выпекается более 2 тонн хлеба, который затем доставляют на позиции боевых подразделений вдоль всей линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении.

Ранее бойцы МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают продукцию на полевом механизированном хлебозаводе. Основная часть всего производственного процесса автоматизирована, но и от специалистов, занятых выпечкой, требуется сноровка, усердие и ответственность.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.