Белоусов в Алма-Ате почтил память погибших во время войны

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами военных ведомств стран ОДКБ в пятницу почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Министры обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Алма-Ате возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату на заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ. В нем примут участие генеральный секретарь ОДКБ, а также начальник штаба этой организации.
Кроме того, в Алма-Ате Белоусов проведет ряд двусторонних встреч. Он уже встретился с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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