Белоусов в Алма-Ате почтил память погибших во время войны

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами военных ведомств стран ОДКБ в пятницу почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Министры обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Алма-Ате возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату на заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ. В нем примут участие генеральный секретарь ОДКБ, а также начальник штаба этой организации.

Кроме того, в Алма-Ате Белоусов проведет ряд двусторонних встреч. Он уже встретился с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.