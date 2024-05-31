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Белоусов в Алма-Ате почтил память погибших во время войны

Министры обороны стран-участниц ОДКБ возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
2024-05-31 09:02:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами военных ведомств стран ОДКБ в пятницу почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Министры обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Алма-Ате возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату на заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ. В нем примут участие генеральный секретарь ОДКБ, а также начальник штаба этой организации.

Кроме того, в Алма-Ате Белоусов проведет ряд двусторонних встреч. Он уже встретился с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Великая Отечественная война #одкб #Казахстан #возложение цветов #Вечный огонь #церемония #минута молчания #Андрей Белоусов
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