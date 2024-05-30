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Белоусов прибыл в Алма-Ату на Совет глав военных ведомств ОДКБ

В ходе заседания участники обменяются мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ.
2024-05-30 15:58:26
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств ОДКБ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

В заседании будут участвовать не только министры обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности, но и генеральный секретарь ОДКБ, а также начальник штаба этой организации. 

Уточняется, что участники проведут обмен мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. 

Кроме этого, как сообщает Минобороны России, Белоусов проведет ряд двусторонних встреч с главами оборонных ведомств стран ОДКБ.

Ранее Белоусов провел переговоры в Минске с коллегой из Белоруссии

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #одкб #алма-ата #встреча #Андрей Белоусов #министр обороны россии
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