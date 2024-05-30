Белоусов прибыл в Алма-Ату на Совет глав военных ведомств ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств ОДКБ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В заседании будут участвовать не только министры обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности, но и генеральный секретарь ОДКБ, а также начальник штаба этой организации.

Уточняется, что участники проведут обмен мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ.

Кроме этого, как сообщает Минобороны России, Белоусов проведет ряд двусторонних встреч с главами оборонных ведомств стран ОДКБ.

Ранее Белоусов провел переговоры в Минске с коллегой из Белоруссии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.