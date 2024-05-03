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Экономист Григорьев назвал конфискацию активов России «актом разбоя»

По словам эксперта, блокировка, заморозка, а уже тем более конфискация активов является грубейшим нарушением международного права. Также он заявил, что в случае конфискации Россия может принять зеркальные меры.
Ирина Егорова 2024-05-03 18:35:30
© Фото: Hannes P Albertdpa, Global Look Press

США и Украина продолжают настаивать на полной конфискации российских активов, хоть и представители стран G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. По мнению кандидата экономических наук Владимира Григорьева, в странах ЕС понимают, чем им грозит полная конфискация активов из РФ, поэтому отказываются обсуждать этот вопрос. Он назвал конфискацию активов разбоем и нарушением международного права.

«Грубейшим нарушением международного права является их блокировка, заморозка. А уж если это конфискация, то это будет прямой грабеж», - сказал эксперт.

По его словам, в США находится от пяти до восьми миллиардов российских активов, а на территории ЕС их под 300 миллиардов. США провоцируют Евросоюз на подобные действия, и в будущем, когда США и ЕС захотят наладить связь с Россией, им придется выплатить данные суммы, что для Евросоюза окажется невозможным, считает Григорьев.

«Во-вторых, мы же ответим. Ответить мы можем, заблокировав активы, которые находятся у нас как в виде ценных бумаг, так и в виде имущества, которое пока еще принадлежит иностранным компаниям, при этом почти все эти компании европейские», - цитирует его слова Радио Sputnik.

Ранее газета Financial Times сообщила, что представители G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации активов России, хотя Украина продолжает на этом настаивать. Напомним, что ранее страны ЕС заявили о намерении использовать доходы от замороженных российских активов с целью закупок вооружений для ВСУ и поддержки украинской военной промышленности.  По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у РФ есть список активов, которые она может изъять в ответ. 

#Украина #сша #евросоюз #Последствия #конфискация #российские активы
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