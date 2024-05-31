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В Белом доме после вердикта Трампу заявили о верховенстве закона

Представитель администрации США отказался давать дополнительные комментарии по этому делу.
Владимир Рубанов 2024-05-31 06:40:43
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.

В администрации США уважают верховенство закона, сказал ее представитель Иан Сэмс. Он отказался дать какие-либо дополнительные комментарии по этому вопросу.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента страны Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах фальсификации документов.

Трампа обвиняют в том, что он заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их связи. Присяжные признали нарушением фальсификацию деловой документации для маскировки выплаченной актрисе суммы. Эти деньги провели по документам как юридические расходы во время предвыборной кампании.

Приговор бывшему президенту вынесет судья Хуан Мерчан, который председательствует на процессе. Это произойдет 11 июля.

Трамп назвал решение присяжных позором и пообещал бороться до конца. Экс-президент заявил, что судебный процесс был «подтасованным» с самого начала, а судье не надо было браться за это дело.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #суд #администрация США #вердикт #присяжные
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