Китай поддержит мирную конференцию при ее признании Москвой и Киевом

Китай поддержит только ту международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Глава КНР выступил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции. Там обсуждался вопрос мирного решения по Украине. По ее поводу Си Цзиньпин высказался, что поддержит ту конференцию, которую признают и Россия, и Украина.

Ранее власти Швейцарии и Китая настояли на участии России в саммите по мирному урегулированию ситуации на Украине.