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Китай поддержит мирную конференцию при ее признании Москвой и Киевом

Си Цзиньпин высказал мнение о мирной конференции по Украине на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.
Мария Зайцева 2024-05-06 20:40:38
© Фото: Ju Peng XinHua Globallookpress

Китай поддержит только ту международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Глава КНР выступил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции. Там обсуждался вопрос мирного решения по Украине. По ее поводу Си Цзиньпин высказался, что поддержит ту конференцию, которую признают и Россия, и Украина.

Ранее власти Швейцарии и Китая настояли на участии России в саммите по мирному урегулированию ситуации на Украине.

#Китай #в стране и мире #Украина #кнр #Си Цзиньпин #конференция
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