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Маск прокомментировал решение присяжных по делу против Трампа

На фоне обвинительного вердикта против Трампа бизнесмен призвал народ Соединенных Штатов решать, кто станет следующим американским президентом.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 05:05:53
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency Globallookpress

Американский бизнесмен и основатель компании Space X Илон Маск назвал тревожным обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом», - написал Маск в социальной сети X.

Тем самым американец ответил на публикацию губернатора Флориды Рона Десантиса, в которой указывается на политический контекст дела против Трампа. По словам Десантиса, если бы перед судом предстал кто-то другой, то присяжные не вынесли бы обвинительного приговора. В этом же деле он видит влияние «политической повестки дня».

О политической подоплеке уголовного преследования говорит и сам Трамп. Ранее он назвал себя политическим заключенным и обратился к действующему американскому главе Джо Байдену, заявив, что у того нет шансов выиграть на предстоящих выборах президента.

Напомним, накануне присяжные объявили Трампа ответственным по 34 пунктам обвинения по делу о сфабрикованных документах. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы, приговор будет вынесен 11 июля.

#сша #Дональд Трамп #илон маск #суд #обвинение #уголовное преследование
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