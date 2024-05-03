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Эксперт Федоров объяснил, почему Макрон стал «главным ястребом Европы»

Для Франции это удобный случай, чтобы попытаться сплотить Европу под своим лидерством, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Владимир Рубанов 2024-05-03 15:48:38
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину - это эскалация, хоть пока и словесная, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Теоретически возможное участие страны НАТО в украинском конфликте будет означать опасность прямого столкновения, в данном случае - ядерных держав. Это крайне опасно и грозит непредсказуемыми последствиями, сказал политолог.

«Для Макрона важно за неимением альтернатив стать военно-политическим лидером Европы. Он одержим старой идеей Франции - сделать Европу самостоятельным центром силы, которая бы не зависела ни от США, ни от Китая», - заявил Федоров.

Сейчас для этого удобная ситуация, считает эксперт.

«Обозначился враг в лице России. Уже никто не говорит о причинах этого конфликта, с чего он начался, нарратив рисуется так, что ни с того ни с сего агрессивный Путин, который занят воссозданием Советского Союза, решил атаковать прекрасную страну с новой демократией, которая решила следовать по европейскому пути», - говорит политолог.

Теперь западные политики запугивают население, что Россия не остановится на Украине, нападет на Прибалтику, Польшу и так далее. Для Франции это удобный случай, чтобы попытаться сплотить Европу под своим лидерством, считает Сергей Федоров.

«Макрон стал главным ястребом Европы. Он хочет развеять опасения прибалтов, Польши о том, что он симпатизирует Путину и лоялен по отношению к России. Теперь эти подозрения сняты, Макрон - главный европейский забияка, главный ястреб, и поэтому Европа может быть самостоятельным центром силы, создавать свою оборону. Сейчас многие говорят, что он уже готов ядерный зонтик Франции предоставить для всей Европы», - сказал эксперт.

Ранее Макрон допустил отправку войск на Украину при условиях, если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи.

Сегодня Дмитрий Песков назвал очень важным и опасным это заявление французского президента. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Франция продолжает говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт.

#Франция #Украина #Польша #НАТО #Европа #конфликт #Эмманюэль Макрон #наш эксклюзив
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