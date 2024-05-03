Эксперт Федоров объяснил, почему Макрон стал «главным ястребом Европы»

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину - это эскалация, хоть пока и словесная, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Теоретически возможное участие страны НАТО в украинском конфликте будет означать опасность прямого столкновения, в данном случае - ядерных держав. Это крайне опасно и грозит непредсказуемыми последствиями, сказал политолог.

«Для Макрона важно за неимением альтернатив стать военно-политическим лидером Европы. Он одержим старой идеей Франции - сделать Европу самостоятельным центром силы, которая бы не зависела ни от США, ни от Китая», - заявил Федоров.

Сейчас для этого удобная ситуация, считает эксперт.

«Обозначился враг в лице России. Уже никто не говорит о причинах этого конфликта, с чего он начался, нарратив рисуется так, что ни с того ни с сего агрессивный Путин, который занят воссозданием Советского Союза, решил атаковать прекрасную страну с новой демократией, которая решила следовать по европейскому пути», - говорит политолог.

Теперь западные политики запугивают население, что Россия не остановится на Украине, нападет на Прибалтику, Польшу и так далее. Для Франции это удобный случай, чтобы попытаться сплотить Европу под своим лидерством, считает Сергей Федоров.

«Макрон стал главным ястребом Европы. Он хочет развеять опасения прибалтов, Польши о том, что он симпатизирует Путину и лоялен по отношению к России. Теперь эти подозрения сняты, Макрон - главный европейский забияка, главный ястреб, и поэтому Европа может быть самостоятельным центром силы, создавать свою оборону. Сейчас многие говорят, что он уже готов ядерный зонтик Франции предоставить для всей Европы», - сказал эксперт.

Ранее Макрон допустил отправку войск на Украину при условиях, если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи.

Сегодня Дмитрий Песков назвал очень важным и опасным это заявление французского президента. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Франция продолжает говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт.