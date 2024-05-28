В аэропорту Храброво начались переговоры глав «Росатома» и МАГАТЭ

В Калининграде начались переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Встреча проходит в VIP-зале аэропорта Храброво.

С российской стороны во встрече участвует межведомственная делегация, в которую вошли представители МИД, Минобороны, Росгвардии, госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора.

Ранее Гросси сообщал, что планирует посетить Россию в мае, чтобы обсудить темы «технического характера», касающиеся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, переговоры должны затронуть безопасность АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта.

Запорожская АЭС находится под контролем России. Из-за атак со стороны ВСУ она остановлена. На станции работают эксперты МАГАТЭ.