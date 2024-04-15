Нельзя исключать вероятность ядерной катастрофы, если удары украинских националистов по Запорожской атомной электростанции продолжатся. Об этом сегодня на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба», - сказал дипломат.

По словам Василия Небензи, Россия рассчитывает на, что страны Европы не будут ставить под удар жизни и здоровье собственных граждан.

«Хочется верить, что у наших европейских соседей все еще не атрофировался инстинкт самосохранения», - добавил он.

Дипломат отметил, что Россия продолжит защищать ЗАЭС от украинских атак.

Напомним, националисты неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, дает понять, что встала на путь ядерного террора.

По сообщению российского дипломатического ведомства, в ударах по ЗАЭС и их последствиях виновны власти стран, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, а также обучают боевиков и обеспечивают их информационное сопровождение.