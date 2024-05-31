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Сын Куклачева опроверг сообщения о госпитализации дрессировщика

Недавно Юрию Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте. Его госпитализировали в больницу с инфарктом.
Ирина Егорова 2024-05-31 17:43:17
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Сын Юрия Куклачева опроверг распространившуюся информацию в СМИ о госпитализации дрессировщика в хирургическое отделение кардиоцентра.

«Все в порядке. Я вчера его отвез на плановый осмотр, сейчас еду его забирать», - сказал Дмитрий Куклачев «Звезде».

Недавно 75-летнему народному артисту РСФСР стало плохо на юбилейном концерте. Его госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. Ему провели операцию на сердце, которая длилась почти 3,5 часа. Врачи даже специально останавливали сердце, а потом возобновляли его работу.

#здоровье #дрессировщик #инфаркт #госпитализация #Юрий Куклачев #наш эксклюзив #сердце #обследование
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