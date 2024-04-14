Во время операции у Юрия Куклачева останавливалось сердце

Во время операции народного артиста РСФСР Юрия Куклачева врачи остановили сердце, а потом возобновили его работу, сообщил 360 со ссылкой на слова сына артиста Дмитрия Куклачева. Также он поделился подробностями, что операция длилась почти 3,5 часа.

«Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», - рассказал сын артиста.

Состояние артиста цирка Юрия Куклачева резко ухудшилось во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун». Дрессировщика кошек увезли на машине скорой помощи с жалобами на боль в сердце. Врачи подтвердили обширный инфаркт у артиста. Позже Дмитрий Куклачев сообщил «Звезде», что отец находится в стабильном, но тяжелом состоянии.