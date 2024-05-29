Tasnim: Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр»

Вооруженные силы Йемена получили технологию производства противокорабельных баллистических ракет. Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

«Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была разработана покойным иранским командующим бригадным генералом Хасаном Тегерани-Мокаддамом более десяти лет назад», - говорится в сообщении агентства.

В распоряжении йеменских хуситов до этого была только ракета «Мухит» ( «Океан»), созданная по образцу иранской ракеты, способной поражать морские цели.

Напомним, что хуситы атакуют суда в районе Красного моря, принадлежащие Израилю и его союзникам, в знак солидарности с палестинским народом и сектором Газа.