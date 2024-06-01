Автоюрист Воропаев оценил перспективы приложения «Народный инспектор»

Мобильное приложение «Народный инспектор» не будет работать в России, пока законодатели не внесут соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности. Об этом «Звезде» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Для начала надо сказать, что приложение еще не работает. Нет соответствующей нормативно-правовой базы для того, чтобы применять его для фиксации административных правонарушений. Надо внести изменения в действующее законодательство. До этого фото- и видеофиксацию тех или иных правонарушений будут рассматривать в общем порядке», - объяснил Воропаев.

О приложении «Народный инспектор» заговорили несколько лет назад. Этот проект разрабатывается на базе уже существующего «Помощника Москвы».

«Гражданин, который выявил правонарушение, фиксирует его с помощью фото или видео. Программа автоматически генерирует местоположение гражданина и отправляет оператору. Далее формируется постановление и направляется собственнику автомобиля с соответствующим штрафом», - рассказал автоюрист.

Многие юристы раскритиковали приложение, допустив, что нечистые на руку «активисты» будут пытаться фабриковать нарушения и привлекать к ответственности добросовестных водителей.

«Можно ли внести правки, чтобы незаконно обеспечить привлечение кого-то к ответственности? Наверняка такие лазейки есть. Что касается обжалования, то его можно обжаловать, как и любое другое постановление. Если судом будет установлено, что гражданин подделал фото, изменил местоположение автомобиля, то наверняка будет отмена», - заверил Лев Воропаев.

В итоге, приложение «Народный инспектор» должно заработать по принципу уличных камер автоматической фото- и видеофиксации, констатировал эксперт.