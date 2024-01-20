Эксперт Моржаретто рассказал о новом нарушении ПДД, которое определяют камеры

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде» о том, почему появился штраф за не пропуск пешехода у трамвайных остановок и какие нарушения ПДД умеют определять камеры Центра организации дорожного движения.

«У нас есть аварийность на остановках. Пусть большая часть водителей и подходит с большой внимательностью, но не все. Так, например, появление первой камеры на улице Свободы в Москве было вызвано не удобством расположения, а количеством несчастных случаев», - рассказал эксперт.

Автоэксперт отметил что о результатах работы камер и того, как они научатся определять новые нарушения, можно будет рассудить только со временем. Однако и сейчас камеры умеют различать отдельные нарушения правил дорожного движения.

«Насколько я знаю, современная камера может определять до 50 видов нарушений ПДД, но реально используется примерно 15. Список активно пополняется: в прошлом году камеры начали фиксировать не пристегнутый ремень, затем - фиксировать разговор по телефону во время езды. И вот дошло дело до не пропуска на остановках», - отметил автолюбитель.

При этом за безопасностью на дороге, по мнению эксперта, должны следить не только водители, но и сами пешеходы. Конечно, существует процент невнимательных водителей, но, как счел Моржаретто, также актуальна проблема и с невнимательными пешеходами.

«Есть пешеходы, которые бегут не глядя, хотя в правилах дорожного движения написано, что они обязаны убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть », - подытожил Моржаретто.

Дептранс Москвы сообщил 18 января, что камеры ЦОДД начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. За несоблюдение правил автомобилистам грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.