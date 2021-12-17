Россияне смогут «штрафовать» друг друга при помощи смартфонов

Россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушение правил дорожного движения. Выявлять и наказывать других водителей будут при помощи нового мобильного приложения «Народный инспектор». Этот федеральный проспект разрабатывается на базе уже существующего «Помощника Москвы».

До 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство, и горожане смогут фиксировать нарушения и отправлять жалобы, в том числе на неправильную стоянку или, например, парковку на газонах.

«Например, поймали в кадр обочечника - ему штраф на 1500 рублей, потом еще через километр нарушение зафиксировал другой человек - нарушителю приходит еще один штраф на 1500 рублей. И такой водитель уже задумается, стоит ли продолжать ехать по обочине, вдруг в соседней машине будет включен "Народный контроль", который снимет нарушение, и опять придет штраф», - приводит AutoNews слова автоюриста Дмитрия Славнова.

Для фиксации нарушения необходимо будет запустить приложение на смартфоне, выбрать тип нарушения, зафиксировать его и отправить. Выписывать штрафы за подобные проступки будут без составления протокола в экспресс-варианте, в чем, по мнению некоторых экспертов, кроется одна из проблем.

«В случае носимых средств фиксации, фото и видео производится в местах с неизвестными условиями: просто машины на фоне участков местности. Что там и как - инспектору неизвестно. Он должен либо браковать 100% обращений, либо штамповать не глядя», - считает эксперт в области фото- и видеофиксации Григория Шухмана.

Еще одной серьезной претензией к проекту стала проблема возможного лжесвидетельства, когда контролер из народа в погоне за дополнительными баллами будет фотографировать автомобили в пробках и оформлять эти случаи, как нарушение правил парковки.

Для предотвращения подобных случаев, эксперты рекомендуют ввести обоюдную ответственность и навсегда блокировать аккаунты «инспекторов», попавшихся на лжи.