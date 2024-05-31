Опубликованы кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры обмена военнопленными.

Ранее про этот обмен сообщало Минобороны России - наша страна вернула из украинского плена 75 военнослужащих, отдав за это такое же количество пленных украинцев.

Российские военнослужащие выражали бурную радость от возвращения домой. Один из них, вероятно, иронично сообщил, что тяготы плена не стали для него таким тяжелым испытанием, как могли быть, так как в его жизни встречались и более суровые условия проживания.

Всего же на этот раз Россия вернула домой 75 военнослужащих. Столько же пленных отдали и Украине.

Ранее сдавшийся в Авдеевке солдат ВСУ рассказал, что лечился в психбольнице до призыва.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.