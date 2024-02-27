Сдавшийся в Авдеевке солдат ВСУ рассказал, что лечился в психбольнице до призыва

На Украине под мобилизацию попадают все: и заключенные, и пациенты психиатрических больниц. Об этом рассказал один из бывших военнослужащих ВСУ. Он сам сидел в тюрьме, имеет справку из лечебницы, но несмотря на это, прошел медицинскую комиссию и попал в Авдеевку, где сдался в плен российским штурмовикам. Минобороны России показало кадры с пленным военнослужащим ВСУ Анатолием Прокудиным, захваченным штурмовыми подразделениями ВС РФ при освобождении Авдеевки

«Я даже не военнообязанный. Мне ни разу даже повестка не приходила. Когда мне выдали повестку на улице - им же абсолютно все равно кому давать, мне выдали повестку весной», - рассказал Прокудин.

По его словам, он лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима до того, как его призвали в ВСУ.

«Когда мы ехали на полигон мне говорят - скажи замполиту, что ты сидел. Тем более я не просто сидел - у меня еще год был на РПБ - лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима», - поделился Прокудин.

Пленный украинец также поделился воспоминаниями о том, как попал в плен к российским штурмовикам.

«Задача была прикрывать отход 3 ошбр, а из оружия было 2 автомата и 4 гранаты. Мы прошли всего ничего и начался минометный обстрел. Группа рассыпалась. Мы переждали обстрел, в подвал спустились. Потом пошли домой к моему товарищу, который был местным, из Авдеевки. Переждали ночь в подвале и уже утром сдались в плен российским солдатам», - вспомнил пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Прокудин.

Российским штурмовым подразделениям при освобождении Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Пленные распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.

В каждом из центров содержится по несколько десятков военнослужащих ВСУ, которые решили сдаться в плен и, тем самым, гарантированно сохранить себе жизнь. Всем пленным военнослужащим, в случае необходимости, оказывается квалифицированная медицинская помощь, а также организовано трехразовое горячее питание.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, как неделю назад прятался от своих в Авдеевке, чтобы сдаться в плен российским войскам. Пленный украинский военнослужащий отметил, что ВСУ понесли большие потери при сдаче Авдеевки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.