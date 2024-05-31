У Москвы не было планов принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие планы ни с кем не обсуждались и никаких контактов на этот счет не было.

«Никакого приезда не планировалось», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что в следующем году Россия будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и это основной приоритет.

Западные СМИ много писали о возможности приглашения России на так называемый «День D» - празднование 80-летия высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года во время Второй мировой войны.

Сначала Франция якобы решила пригласить Россию, и это разозлило Запад, писала Politico. Сообщалось, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу такого шага.

Затем ряд агентств сообщили, что Париж не пригласил Россию на эти мероприятия, учитывая конфликт на Украине и «беспокойство некоторых союзников».