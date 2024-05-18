Politico: решение Франции пригласить РФ в Нормандию разозлило Запад

Решение Франции пригласить Россию на 80-летие высадки в Нормандии усилило напряженность в отношениях с союзными странами, пишет Politico. Лидеры стран-союзников готовятся собраться 6 июня.

Париж застал западные страны врасплох, когда организаторы объявили, что направляют приглашение Москве. Официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага, пишет издание.

Белый дом недоволен этим приглашением, сообщили два чиновника. Но в администрации Джо Байдена не отказались от участия в памятной церемонии, сообщает радио Sputnik. Представитель правительства Великобритании заявил, что действия Франции «тревожны». Они сказали, что у президента Эммануэля Макрона сложилось впечатление, что он «видит себя выше ссоры и что, в конце концов, он станет своего рода посредником в мире» на Украине, что они назвали «совершенно неуместным».

Дипломат из другой европейской страны сказал, что Париж «застал всех врасплох» приглашением России. Он выразил разочарование, потому что это не обсуждалось, учитывая высокий уровень представительства нескольких стран. Ожидается, что на мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц.

Один из источников издания заявил, что французы держат дискуссии по поводу приглашения России в тайне. Организатор празднования, компания Mission Libération, которую возглавляет бывший посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьен, заявила, что российские представители будут приглашены. Исторически Франция всегда приглашала страны, чьи войска высадились в Нормандии, говорится в сообщении.