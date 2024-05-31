Кеннеди-младший призвал к переговорам с Россией

Независимый кандидат на предстоящих президентских выборах в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США располагает необходимыми ресурсами для диалога с российским президентом Владимиром Путиным, и призвал начать переговоры. Об этом политик сказал в кулуарах биткоин-конференции в Техасе.

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным - прим.ред.), и почему мы молчим?», - цитирует РИА Новости слова Кеннеди-младшего.

Он добавил, что предыдущие лидеры США, в том числе экс-президент Дональд Трамп, поддерживали связь с российским коллегой.

Также по его словам, Россия имела право требовать, чтобы НАТО находилось подальше от ее границ.

Ранее в начале мая в Госдепе США указывали на необходимость диалога с Москвой, но конкретно в сфере космоса, где две страны должны продолжать сотрудничать. Об этом сообщила помощница главы ведомства Мэллори Стюарт.