Кеннеди-младший возглавил рейтинг независимых кандидатов в президенты США

По данным опроса Университета Куиннипиак, в американской истории еще никому из независимых кандидатов в президенты США не удавалось перейти порог в 20 % избирателей.

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Роберт Кеннеди-младший может разбить тандем Байдена и Трампа и повлиять на итоги президентских выборов в США. О высоком рейтинге независимого кандидата свидетельствуют данные опроса Университета Куиннипиак, сообщает RT.



Результаты опроса показали, что Кеннеди-младший получил поддержку 22% зарегистрированных избирателей. Это невероятный успех независимого кандидата за всю выборную историю США. Приблизиться к 20-процентному рубежу ранее удалось только Россу Перо, который в 1992 году набрал 19% голосов избирателей.

Напомним, что основными претендентами на президентский пост в США считаются действующий хозяин Белого дома демократ Джо Байден и экс-глава государства, республиканец Дональд Трамп.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами высказался об угрозе третьей мировой войны и назвал крайне низкими шансы на США на выживание в случае военного альянса Китая и России.