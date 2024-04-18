В G7 отказались размораживать активы России до выплаты ущерба Украине

Страны «Большой семерки» намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат в пользу Киева. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков государств G7.

«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», - сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

Напомним, недавно страны Европейского союза заявили о намерении использовать доходы от российских активов с целью закупок оружия для Киева. Эти средства планируется тратить и на поддержку украинской военной промышленности.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в нашей стране «заморожено не меньше» западных активов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, у России есть список активов, которые она может изъять в ответ.