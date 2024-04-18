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В G7 отказались размораживать активы России до выплаты ущерба Украине

Также страны «семерки» приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от активов в пользу Киева.
Сергей Лебедев 2024-04-18 05:54:55
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Страны «Большой семерки» намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат в пользу Киева. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков государств G7.

«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», - сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

Напомним, недавно страны Европейского союза заявили о намерении использовать доходы от российских активов с целью закупок оружия для Киева. Эти средства планируется тратить и на поддержку украинской военной промышленности. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в нашей стране «заморожено не меньше» западных активов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, у России есть список активов, которые она может изъять в ответ

#Россия #сша #ЕС #евросоюз #G7 #Большая семерка #активы
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