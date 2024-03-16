Антонов: не все страны G7 готовы повесить себе ярлык вора и изъять активы у РФ

Не все страны «Большой семерки» разделяют позиции США касательно возможного изъятия замороженных российских активов на нужды киевского режима, многие понимают, чем грозят такие действия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью агентству РИА Новости.

Дипломат отметил, что Белый дом не рискует самостоятельно изымать активы, пытаясь спрятать «свои грабительские замашки за спину сателлитов» и настаивая на единстве стран G7. Однако другие страны разделяют озабоченность Москвы относительно возможны последствий такого решения.

«Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты», - заявил Антонов.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о планах Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для закупки вооружения украинским боевикам. По его словам, закупка будет производиться на мировых рынках, а для обсуждения реализации этого шага планируется сбор министров обороны стран-членов НАТО в Рамштайне 18 марта.