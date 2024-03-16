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Антонов: не все страны G7 готовы повесить себе ярлык вора и изъять активы у РФ

Посол России в Вашингтоне отметил, что США пытаются спрятать собственные «грабительские замашки», настаивая на единстве стран G7.
Никита Черненко 2024-03-16 07:26:01
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Не все страны «Большой семерки» разделяют позиции США касательно возможного изъятия замороженных российских активов на нужды киевского режима, многие понимают, чем грозят такие действия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью агентству РИА Новости.

Дипломат отметил, что Белый дом не рискует самостоятельно изымать активы, пытаясь спрятать «свои грабительские замашки за спину сателлитов» и настаивая на единстве стран G7. Однако другие страны разделяют озабоченность Москвы относительно возможны последствий такого решения.

«Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты», - заявил Антонов.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о планах Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для закупки вооружения украинским боевикам. По его словам, закупка будет производиться на мировых рынках, а для обсуждения реализации этого шага планируется сбор министров обороны стран-членов НАТО в Рамштайне 18 марта.

#в стране и мире #сша #G7 #Анатолий Антонов #замороженные активы РФ #изъятие активов
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