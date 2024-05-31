Белоусов заявил, что действия РФ в СВО соразмерны угрозам безопасности

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что действия России в спецоперации соразмерны угрозам ее безопасности.

Россия действует в ходе специальной военной операции решительно, и все ее цели будут достигнуты, сказал глава Минобороны России в ходе выступления на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Опыт СВО активно применяется в Вооруженных милах РФ, сказал министр обороны. На основе этого опыта оптимизируется боевая работа войск, развивается оборонно-промышленный комплекс, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», - сказал Андрей Белоусов.

США и их партнеры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности и провоцируют вооруженные конфликты, сказал также глава Минобороны России. Он оценил военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ как сложную и добавил, что она требует пристального внимания.