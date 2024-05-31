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Белоусов назвал негативным влияние США в зоне ответственности ОДКБ

Андрей Белоусов констатировал сложность военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности.
2024-05-31 10:35:15
© Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов охарактеризовал как деструктивную деятельность Соединенных Штатов в зоне ответственности ОДКБ.

По словам главы российского оборонного ведомства, военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности сложная и требует пристального внимания.

«Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников», - сказал он, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Белоусов указал на разрушение Соединенными Штатами и союзниками этой страны мировой архитектуры безопасности. По словам главы ведомства, делается это для сохранения глобального доминирования. Министр обвинил западные страны в провоцировании вооруженных конфликтов, поддержке террористических и экстремистских структур.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сша #одкб #министр обороны #Белоусов
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