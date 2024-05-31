Белоусов заявил, что США разрушают мировую архитектуру безопасности

США и их партнеры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности, провоцируют вооруженные конфликты, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Вашингтон и его союзники сознательно провоцируют кризисы и вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж, сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате в пятницу.

Глава российского оборонного ведомства назвал сложной военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и добавил, что она требует пристального внимания.