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Белоусов заявил, что США разрушают мировую архитектуру безопасности

Глава Минобороны России отметил, что Вашингтон провоцирует конфликты ради сохранения глобального доминирования.
Владимир Рубанов 2024-05-31 10:39:15
© Фото: kremlin.ru

США и их партнеры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности, провоцируют вооруженные конфликты, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Вашингтон и его союзники сознательно провоцируют кризисы и вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж, сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате в пятницу.

Глава российского оборонного ведомства назвал сложной военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и добавил, что она требует пристального внимания.

#Минобороны России #сша #одкб #Казахстан #Совещание #Андрей Белоусов
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