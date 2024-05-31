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«Укрэнерго»: ситуация с энергоснабжением на Украине скоро ухудшится

Подобный прогноз связан с предстоящим ремонтом некоторых блоков на атомных электростанциях.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 00:08:17
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

На Украине ожидается скорое ухудшение ситуации с электроснабжением в связи с предстоящим ремонтом блоков на атомных электростанциях, сообщила компания «Укрэнерго» со ссылкой на председателя правления НЭК компании Владимира Кудрицкого.

«Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая – это временное улучшение... уже вскоре ситуация снова ухудшится», - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Ухудшение поставок электроэнергии ожидается после нескольких стабильно хороших дней, однако временное улучшение было связано с вводом в строй после ремонтных работ двух энергоблоков АЭС, пишет RT.

По словам Кудрицкого, в последние дни на Украине хватало электроэнергии и удавалось избегать ее почасовых отключений, однако скоро ситуация изменится снова.

Напомним, ранее в Минэнерго Украины сообщали о полном уничтожении некоторых энергетических мощностей страны. За последний отопительный сезон режим потерял больше энергообъектов, чем было восстановлено.

В начале мая две украинские ГЭС были выведены из строя, они получили «сокрушительные повреждения», а для их восстановления требуются значительные финансовые вложения.

#Украина #электроснабжение #электроэнергия #Укрэнерго
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