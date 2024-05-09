На Украине две ГЭС получили «сокрушительные повреждения»

Восьмого мая ВС РФ нанесли значительные поражения по объектам гидроэнергетики на Украине. Крупнейшая украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» заявила о выведении из строя двух ГЭС.

В сообщении компании говорится, что вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения, для восстановления оборудования будут необходимы значительные финансовые средства и большие усилия для ремонта.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики Украины во время взрывов потеряло больше объектов энергетики, чем восстановило. Некоторые энергетические мощности уничтожены полностью.