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Шмыгаль: Киев не намерен договариваться с Москвой о транзите газа в Европу

В украинском кабмине предложили покупателям российского газа в Европе самостоятельно выступить его транзитерами.
Ян Брацкий 2024-03-04 16:12:01
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press

Официальный Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления договора о транзите газа в Европу, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Действие документа истекает в конце 2024 года.

«Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры... Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять...» - сказал Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслируется в YouTube-канале украинского кабмина.

Украина в мае 2022 года прекратила прием транзитного газа через станцию «Сохрановка», мотивируя это тем, что она находится на подконтрольной России территории Луганской Народной Республики. Для транзита в ЕС осталась только газоизмерительная станция «Суджа». В Газпроме назвали перенос всех объемов на этот объект технически невозможным. Сейчас в Европу поставляется 41,5 млн кубометров топлива через ГИС «Суджа», хотя транзитный договор предполагает ежесуточную прокачку в объеме 109,6 млн кубов.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что странам Европы необходимо самостоятельно позаботиться о сохранении транзита газа из России и выйти с каким-либо предложением. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия обойдется без европейских покупателей своего газа. Также глава государства напомнил, что экономика Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов начала терять конкурентоспособность.

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