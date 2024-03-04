Шмыгаль: Киев не намерен договариваться с Москвой о транзите газа в Европу

Официальный Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления договора о транзите газа в Европу, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Действие документа истекает в конце 2024 года.

«Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры... Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять...» - сказал Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслируется в YouTube-канале украинского кабмина.

Украина в мае 2022 года прекратила прием транзитного газа через станцию «Сохрановка», мотивируя это тем, что она находится на подконтрольной России территории Луганской Народной Республики. Для транзита в ЕС осталась только газоизмерительная станция «Суджа». В Газпроме назвали перенос всех объемов на этот объект технически невозможным. Сейчас в Европу поставляется 41,5 млн кубометров топлива через ГИС «Суджа», хотя транзитный договор предполагает ежесуточную прокачку в объеме 109,6 млн кубов.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что странам Европы необходимо самостоятельно позаботиться о сохранении транзита газа из России и выйти с каким-либо предложением. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия обойдется без европейских покупателей своего газа. Также глава государства напомнил, что экономика Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов начала терять конкурентоспособность.