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В Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ

Действие соглашения с «Газпромом» о транзите российского газа закончится в конце 2024 года.
Максим Крюков 2024-03-18 09:32:01
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона заявил, что в Киеве не собираются продлевать соглашение с российской компаний «Газпром» о транзите газа после 31 декабря 2024 года.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», - передает его слова LIFE.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году в стране провели стресс-тест, который показал, что газотранспортная система и хранилища могут функционировать без транзита данного энергоресурса. Галущенко также отметил, что Украина старается нарастить собственную газодобычу.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта о транзите газа. При этом глава кабмина предложил странам Европы самостоятельно выступить транзитерами сырья из РФ.

В конце февраля министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что европейским государствам нужно самим выступить с каким-либо предложением по продлению договора о транзите российского газа через территорию Украины. Он также сообщил, что в настоящее время Москва не ведет конкретных переговоров по продлению контракта.

#Киев #переговоры #газпром #продление #транзит газа #российский газ #Минэнерго Украины
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