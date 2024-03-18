В Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона заявил, что в Киеве не собираются продлевать соглашение с российской компаний «Газпром» о транзите газа после 31 декабря 2024 года.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», - передает его слова LIFE.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году в стране провели стресс-тест, который показал, что газотранспортная система и хранилища могут функционировать без транзита данного энергоресурса. Галущенко также отметил, что Украина старается нарастить собственную газодобычу.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта о транзите газа. При этом глава кабмина предложил странам Европы самостоятельно выступить транзитерами сырья из РФ.

В конце февраля министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что европейским государствам нужно самим выступить с каким-либо предложением по продлению договора о транзите российского газа через территорию Украины. Он также сообщил, что в настоящее время Москва не ведет конкретных переговоров по продлению контракта.