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Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

Впервые о тяжелом заболевании актрисы заговорили в 2019 году. В какой-то момент СМИ писали даже, что она готова вернуться к работе, но этого так и не случилось.
Владимир Рубанов 2024-05-30 09:48:00
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Впервые о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году, когда ей было 47 лет. Тогда актриса отменила спектакли и перестала появляться на публике. Меньше чем за год до этого у нее и фигуриста Петра Чернышева родилась дочь Мила.

Врачи поставили ей диагноз глиобластома. Это одна из наиболее распространенных и тяжело поддающихся лечению опухолей.

Как сообщается на сайте Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, при таком диагнозе лечение (операция, химиотерапия, лучевая терапия) направлено на продление сроков и улучшение качества жизни больного. Средняя продолжительность жизни с таким заболеванием - от года до полутора лет с момента обнаружения опухоли.

От этой же формы рака умерли Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов.

Известно, что в Институте молекулярной биологии РАН для Анастасии в 2020 году разработали экспериментальную терапию. Член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков в 2021 году рассказывал журналистам, что у Заворотнюк все не так плохо, как обычно бывает у пациентов с глиобластомой, и у нее хорошая тенденция.

Дочь актрисы Анна писала, что семья Анастасии Заворотнюк не желает освещать тяжелую тему болезни и «хайповать» на состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня».

В 2020 году врачи сообщали, что у Анастасии наметилась ремиссия и ей лучше. СМИ писали даже, что актриса и телеведущая готова вернуться к работе в кино и на сцене.

Анна Заворотнюк рассказывала, что на нее очень тяжело повлияла болезнь матери и из-за этого она сама долгое время лечилась от депрессии.

В прошлом году сообщалось, что актрису выписали из больницы, где она проходила очередной курс лечения. Тогда дочь Анна снова прокомментировала состояние мамы: «Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет».

#актриса #болезнь #Анастасия Заворотнюк
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