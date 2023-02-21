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Актрису Заворотнюк выписали из больницы, где она лечилась от опухоли головного мозга

Ян Брацкий
15:35 21.02.2023
Как сообщили в частной столичной лечебнице, муж актрисы Петр Чернышев забрал ее домой.
Актрису Заворотнюк выписали из больницы, где она лечилась от опухоли головного мозга
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Российская актриса театра и кино, телеведущая и певица Анастасия Заворотнюк выписана из онкологической клиники. Об этом сообщил сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на информированный источник. Напомним, Заворотнюк с сентября прошлого года проходила лечение в частной столичной клинике от глиобластомы головного мозга - самой агрессивной формы опухоли.  

«Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев», - пишет сайт издания.

Впервые болезнь у исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» диагностировали весной 2019 года. Прогнозы медиков тогда звучали как приговор. По статистике, только 2% пациентов с таким диагнозом живут около пяти лет. В каком состоянии выписана Заворотнюк, как она себя чувствует и можно ли говорить о полном излечении, неизвестно. Врачи от комментариев отказываются.

Знакомые актрисы ранее сообщили о непоправимых переменах во внешности Анастасии Заворотнюк - неизбежных при лечении подобного рода недугов. Как отметил театральный режиссер Валерий Сергеев, это могло произойти из-за курса химиотерапии.

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