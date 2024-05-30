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Мурашко заявил о снижении числа курильщиков в большинстве регионов РФ

Министр здравоохранения отметил, что в России самое прогрессивное в мире законодательство в сфере профилактики курения.
Сергей Лебедев 2024-05-30 05:53:13
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

В большинстве регионов России сокращается количество курильщиков. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако, по его словам, есть субъекты, где снижение идет более медленными темпами.

«Количество курильщиков в большинстве субъектов сокращается, но есть субъекты, где более медленными темпами идет это снижение», - сказал он в интервью РИА Новости.

Михаил Мурашко добавил, что российское законодательство в сфере профилактики курения самое прогрессивное в мире. Это, с его слов, отмечают на всех международных площадках.

Ранее же министр заявлял, что добиться снижения количества курильщиков удалось благодаря антитабачной политике государства, включая запрет на курение в общественных и на рабочих местах, запрет на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санитарно-курортных организациях, запрет на курение в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах и гостиницах.

Напомним, недавно глава комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил повысить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей, за курение на детской площадке - до 30.

#курение #Михаил Мурашко #запреты #Сигареты #антитабачная политика
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