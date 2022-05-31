Мурашко рассказал о результатах антитабачных мер в России

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Распространенность курения в России снижается, к 2021 году по сравнению с 2009-м процент курящего населения в стране снизился практические вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Распространенность курения в нашей стране снижается. Так, если в 2009 году курили 39,5 процента взрослых, то уже в 2020 распространенность курения составила 21,5 процента, а в 2021 году составила 20,3 процента», - сказал он журналистам.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря антитабачной политике государства, включая запрет на курение в общественных и на рабочих местах, запрет на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санитарно-курортных организациях, запрет на курение в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах и гостиницах.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.

Ранее в России призвали ввести штрафы за курение рядом с беременными женщинами и детьми. Это необходимо, чтобы уберечь их здоровье от негативного влияния табачного дыма, пояснил депутат Госдумы Султан Хамзаев.