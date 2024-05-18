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В РФ хотят увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч

При этом родителей могут оштрафовать до 7 тысяч рублей, если его ребенок младше 16 лет будет замечен с сигаретой.
Ирина Егорова 2024-05-18 01:02:59
© Фото: Zamir UsmanovGlobal Look Press, Global Look Press

Штраф за курение в неположенном месте может увеличиться и составит 15 тысяч рублей, а если россиянин закурит на детской площадке, то будет оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребенка младше 16 лет», -  написал Метелев в своем Telegram-канале.

Среди остальных предложений - запрет на продажу вейпов в павильонах, увеличение штрафов за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установление уголовной ответственности за повторную продажу табака несовершеннолетним.

В настоящий момент размер штрафа за административное наказание составляет от 500 до 1 500 рублей за курение в неположенных местах и от двух до трех тысяч рублей за курение на детских площадках.

По сравнению с 2009-м годом распространенность этой вредной привычки в России снизилась практически вдвое (по данным к 2021 году). В 2019 году курило 39,5 процента взрослых, в 2021 году - уже 20,3 процент, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Таких показателей удалось добиться благодаря антитабачной политике государства, включая запрет на курение в общественных и на рабочих местах, запрет на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санитарно-курортных организациях, запрет на курение в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах и гостиницах.

#дети #курение #продажа #госдума #штраф #предложение #Сигареты #вейпы #вредная привычка
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