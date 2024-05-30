Лавров рассказал, на что должны опираться переговоры по Украине

Договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Также, по его словам, нужно исходить и из реалий «на земле».

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», - сказал глава МИД РФ в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могли бы вернуться к диалогу на основе договоренностей 2022 года. При этом, по его словам, нужно учитывать сложившиеся территориальные реалии.

Глава государства отметил, что к переговорам можно вернуться, исходя из договоренностей принципиального характера, достигнутых в Белоруссии и Турции, а не на основе того, что желает одна сторона.

Также Владимир Путин отмечал, что важны не только переговоры, но и гарантии безопасности для России и других участников конфликта, и они должны быть надежными. Этот аспект вызывает обеспокоенность, так как противоборствующая сторона меняет правила в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.