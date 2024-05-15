Путин: Киев и его западные покровители не готовы к диалогу

Россия желает урегулирования конфликта с Украиной мирными средствами и открыта к диалогу, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, заявил Путин в интервью информагентству «Синьхуа». Полный текст опубликован на сайте Кремля.

По мнению главы государства, важны не только переговоры, но и гарантии безопасности для России и других участников конфликта, и они должны быть надежными. Этот аспект вызывает обеспокоенность, так как противоборствующая сторона меняет правила в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает, добавил Путин.

«Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины», - отметил российский глава.

Путин напомнил, что на переговорах 15 апреля 2022 года в Стамбуле Киев и Москва не смогли договориться, хотя все условия, выдвинутые Украиной, в частности, отвод российских войск от столицы Украины, были соблюдены. Тогда Россия не отказалась от переговоров, а западные союзники порекомендовали украинским властям продолжать боевые действия и добиваться стратегического поражения России.

По словам Путина, западные элиты пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, в том числе путем введения 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций и присвоения российских активов за рубежом.

«Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», - следует из текста интервью.

Путин положительно оценил подход Китая к урегулированию украинского кризиса. Напомним, что в Пекине в феврале 2023 года создали план по стабилизации ситуации из 12 пунктов, которые позже были добавлены еще четырьмя принципами. Си Цзиньпин подчеркнул важность уменьшения негативного влияния конфликта на мировую экономику и сохранения стабильности глобальных цепочек поставок. Однако эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни на Западе, подчеркнул российский лидер.