Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могли бы вернуться к диалогу на основе договоренностей 2022 года и с учетом сложившихся территориальных реалий. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Так пусть возвращаются!», - сказал Путин.

Однако глава государства отметил, что к переговорным процессам необходимо вернуться исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции, а не исходя из того, что хочет одна сторона. Владимир Путин добавил, что необходимо также учитывать и сегодняшние реалии.

Напомним, что переговоры президентов Российской Федерации и Белоруссии в узком составе закончились. Встреча длилась более двух часов. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.