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Путин назвал условия возвращения к переговорам с Украиной

Глава государства заявил, что переговоры по Украине возможны с учетом сложившихся территориальных реалий.
Игнат Далакян 2024-05-24 19:06:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могли бы вернуться к диалогу на основе договоренностей 2022 года и с учетом сложившихся территориальных реалий. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Так пусть возвращаются!», - сказал Путин.

Однако глава государства отметил, что к переговорным процессам необходимо вернуться исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции, а не исходя из того, что хочет одна сторона. Владимир Путин добавил, что необходимо также учитывать и сегодняшние реалии.

Напомним, что переговоры президентов Российской Федерации и Белоруссии в узком составе закончились. Встреча длилась более двух часов. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #переговоры #реалии
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