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Посольство РФ в Канаде назвало инструкторов на Украине законной целью

Тем самым в дипмиссии ответили на заявление главы МИД Канады о том, что страна не ограничивает Киев в использовании поставляемого ему оружия.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 03:36:23
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert,dpa Globallookpress

Находящиеся на Украине иностранные инструкторы являются легитимной целью ВС РФ, а разрешение на использование ВСУ западного оружия для ударов по объектам на территории России не повлияет на ситуацию на передовой. Об этом заявил представитель посольства России в Канаде.  

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины, … - легитимная цель для российских вооруженных сил», - заявили в посольстве.

По словам дипломатов, Москва имеет необходимые военные и технологические ресурсы для ответа на угрозу, а также для ее предупреждения.

Тем самым в дипмиссии прокомментировали заявление канадских властей о том, что они не ограничивают Украину в вопросе использования переданного ему оружия, пишет «360». Об этом ранее сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. 

Напомним, ранее некоторые страны Запада высказались в поддержку использования их вооружения для ударов по России, однако единства в этом вопросе нет. В МИД Италии же на прошлой неделе призвали применять поставляемое Украине оружие исключительно на украинской территории, а также «работать ради мира».

#ВСУ #Канада #Наемники #Посольство РФ #инструкторы НАТО #западное оружие
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