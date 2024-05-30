Находящиеся на Украине иностранные инструкторы являются легитимной целью ВС РФ, а разрешение на использование ВСУ западного оружия для ударов по объектам на территории России не повлияет на ситуацию на передовой. Об этом заявил представитель посольства России в Канаде.

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины, … - легитимная цель для российских вооруженных сил», - заявили в посольстве.

По словам дипломатов, Москва имеет необходимые военные и технологические ресурсы для ответа на угрозу, а также для ее предупреждения.

Тем самым в дипмиссии прокомментировали заявление канадских властей о том, что они не ограничивают Украину в вопросе использования переданного ему оружия, пишет «360». Об этом ранее сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Напомним, ранее некоторые страны Запада высказались в поддержку использования их вооружения для ударов по России, однако единства в этом вопросе нет. В МИД Италии же на прошлой неделе призвали применять поставляемое Украине оружие исключительно на украинской территории, а также «работать ради мира».