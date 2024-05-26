Глава МИД Италии выступил против ударов ВСУ оружием Запада по России

Вице-премьер Италии и глава ее внешнеполитического ведомства Антонио Таяни негативно отозвался о предложении использовать поставляемое Украине вооружение для ударов по России.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Италия не отправит ни одного своего военнослужащего на Украину, и требует, чтобы поставляемое Украине оружие использовалось внутри ее территории.

«Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», - цитирует его слова агентство Adnkronos.

Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости разрешить Киеву применять западное вооружение для нападения на Россию, Таяни отметил, что «мы всегда должны работать ради мира и снижать напряженность», а каждое решение должно приниматься сообща.

Сутками ранее в интервью британскому изданию генсек НАТО Столтенберг призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России.