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Глава МИД Италии выступил против ударов ВСУ оружием Запада по России

Итальянский политик Таяни  осудил заявление генсека НАТО об использовании Украиной западного оружия для ударов по российской территории.
Дарина Криц 2024-05-26 00:59:45
© Фото: Mike McQueen Impact Photos Globallookpress

Вице-премьер Италии и глава ее внешнеполитического ведомства Антонио Таяни негативно отозвался о предложении использовать поставляемое Украине вооружение для ударов по России.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Италия не отправит ни одного своего военнослужащего на Украину, и требует, чтобы поставляемое Украине оружие использовалось внутри ее территории.

«Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», - цитирует его слова агентство Adnkronos.

Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости разрешить Киеву применять западное вооружение для нападения на Россию, Таяни отметил, что «мы всегда должны работать ради мира и снижать напряженность», а каждое решение должно приниматься сообща.

Сутками ранее в интервью британскому изданию генсек НАТО Столтенберг призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России.

#в стране и мире #Украина #НАТО #италия #западное оружие #Антонио Таяни #Удары по России
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