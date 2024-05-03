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Авиация сбросила 95 тонн воды для тушения пожара на востоке Москвы

В тушении возгорания на 2 500 квадратных метрах задействовали 200 человек личного состава МЧС РФ, 35 единиц техники и 3 вертолета Московского авиационного центра.
Елизавета Пронина Елизавета Кондрикова 2024-05-03 00:26:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарная авиация сбросила 95 тонн воды на месте мощного пожара в трехэтажном административном здании на востоке Москвы, на данный час пожар удалось локализовать, сообщили в МЧС России.

«Тремя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 95 тонн воды», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В данный момент в штабе министерства у места пожара ведется работа по разработке стратегии, которая позволила бы спасателям подобраться ближе к очагу возгорания, однако огонь стоит стеной, сообщила корреспондент «Звезды» с места ЧП.

Уточняется, что примерно за один час ликвидации пожара сброс воды с вертолетов осуществлялся около десяти раз. Для лучшей работы спасателей поднимают на автоподъемниках над крышей. По данным МЧС, крыша обвалилась на 1 000 квадратных метрах.

Напомним, на востоке Москвы, по улице Буракова, горит трехэтажное здание на 2 500 квадратных метрах. К тушению пожара привлекли вертолеты Московского авиационного центра, а также 120 человек спасателей МЧС и 35 единиц техники.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы, по итогу проверок ведомства будут установлены точные причины и обстоятельства возгорания. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

#Москва #пожар #МЧС России #ликвидация пожара #авиация МЧС
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